Архангельск, , 21:02 — REGNUM У объединенного региона должно быть новое имя. Об этом на встрече с журналистами заявил врио губернатора Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Цыбульский Kremlin.ru

«У меня нет пока представлений о том, как бы мог называться объединенный регион, но я считаю, что у него должно быть новое имя», — заявил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая врио губернатора Архангельской области и врио губернатора Ненецкого автономного округа подписали меморандум о подготовке к объединению регионов. Решение будет принято по итогам референдума. По предварительным планам, он состоится в сентябре 2020 года.

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