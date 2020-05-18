Архангельск, 18 мая 2020, 21:02 — REGNUM У объединенного региона должно быть новое имя. Об этом на встрече с журналистами заявил врио губернатора Александр Цыбульский, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая врио губернатора Архангельской области и врио губернатора Ненецкого автономного округа подписали меморандум о подготовке к объединению регионов. Решение будет принято по итогам референдума. По предварительным планам, он состоится в сентябре 2020 года.
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