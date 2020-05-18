Улан-Батор, , 20:53 — REGNUM В Монголии на 18 мая зарегистрировано 140 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу на ежедневном брифинге.

«Сегодня были выписаны три пациента из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний. Двое из них — студенты, один 53-летняя женщина. Срок их лечения составил 34−45 дней. За минувшие сутки выявили еще двух новых больных. У них по результатам повторного анализа обнаружен вирус.

По состоянию 18 мая, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Монголии составляет 140. Из них 24 выздоровели и были выписаны из больницы. В Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний лечатся 116 человек», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии 14 мая было зарегистрировано рекордное количество людей — носителей коронавируса. За сутки в стране было выявлены сразу 55 случаев. Все новые случаи являются завозными. Вирус был выявлен у 55 монгольских курсантов, прибывших из России чартерными рейсами, которые были совершены самолетами ВВС РФ.