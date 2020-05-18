Анкара, , 20:51 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось в Турции за последние сутки на 1158, сообщил 18 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

С учётом этих данных общее число выявленных заразившихся превысило в Турции 150 тыс. человек.

«Сегодня выявлены 1158 новых случаев, всего заразившихся — 150 593. Мы потеряли за сутки 31 пациента, всего умерло — 4171. Выздоровели за день 1615 пациентов, всего исцелившихся — 111 577», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении из-за коронавируса комендантского часа во всех провинциях страны.

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