Нью-Йорк, США, , 20:31 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк за прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще 106 человек, сообщил 18 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что за день до этого в штате умерли 139 человек и это демонстрирует снижение смертности.

«Количество смертей все еще остаётся высоким, составляя 106. Но оно снизилось», — сказал Эндрю Куомо.

Он уточнил, что в госпиталях умерли 83 человека, а в домах престарелых — 23. При этом Куомо отметил, персонал домов престарелых обязали проходить тест на коронавирус два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются крупнейшим очагом коронавируса в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, за всё время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 491 547 человека, умерли от COVID-19 89 666 человек.

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