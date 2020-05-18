Смоленск, , 20:25 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом подтверждена в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске, об этом сообщила 18 мая пресс-служба администрации региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего из «Вишенок» в медицинские учреждения были госпитализированы 40 человек. По состоянию на сегодняшний день у девяти из них [из числа проживающих] был подтвержден COVID-19. Кроме этого, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в так называемом лазарете Центра, а также 52 сотрудников — они находятся на самоизоляции. Работа по проведению тестирований на коронавирус продолжается», — сообщила на оперативном совещании с главой региона 18 мая заместитель губернатора Вита Хомутова.

На данный момент в центре проживают 464 человека, 66 сотрудников, в том числе двое врачей находятся на рабочих местах, уточнила Хомутова.

«Учитывая, что часть сотрудников в настоящее время находится в режиме самоизоляции дома, мы планируем задействовать в работе по уходу за постояльцами Центра волонтеров благотворительного фонда «Старость в радость», с которыми мы активно сотрудничаем и которые оказывают нам всестороннюю помощь. Питание организовано в жилых комнатах с соблюдением всех санитарных мер. С 20 мая в «Вишенках» будет использоваться исключительно одноразовая посуда», — доложила замгубернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Смоленской области на утро 18 мая подтверждено 1 тыс. 246 случаев заражения коронавирусом. Помимо геронтологического центра в Смоленске, очаги коронавируса выявлялись в Вяземском и в Ярцевском домах-интернатах для пожилых.

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