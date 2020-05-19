Санкт-Петербург, , 20:05 — REGNUM Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя. Теперь власти города думают над условиями, при которых близкие родственники все же смогут достойно отправить умерших в последний путь.

Свеча памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

Как подтвердили 19 мая в Смольном, в администрацию города поступило предписание главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, главы регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. В этом документе чиновников Петербурга уведомили, что «осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза» исключается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже было предписано хоронить всех умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее только в цинковых гробах и гробах с металлическим вкладышем ‑ и только на двух удаленных от города кладбищах, а также предлагалось кремировать таких умерших. При кремации не допускается процедура прощания с усопшим.

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«По мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — говорится в сегодняшнем сообщении Смольного.

В настоящее время вместе с региональным управлением Роспотребнадзора уточняется порядок участия граждан в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил.

«Для проведения церемоний прощания с умершими, исключающими личное прощание родственников с покойным, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов Крематория Санкт-Петербурга», — пояснили в администрации.

При этом на кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, однако запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что процедуру погребения умершего с COVID-19 или подозрением на него нельзя проводить без разрешения регионального управления Роспотребнадзора.

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