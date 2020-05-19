Иерусалим, , 00:48 — REGNUM Израильские школьники вернулись к занятиям после карантина, но проблемы еще остаются. О том, как помочь ребенку справится со стрессом возвращения с карантина, рассказала психолог израильского минздрава Рита Габай в интервью «Вести» (Израиль).

Прежде всего, считает Габай, нельзя подходить к делу выхода с карантина так, как будто ничего не случилось. Как показывает практика, у многих детей запечатлелись страхи, связанные с карантином, им особенно важно чувствовать, что родители это надежная опора, с ними можно поделиться своими страхами и тревогами.

И, конечно, для ребенка особенно важно искреннее внимание, настоящий совет. Опыт израильских школ можно назвать довольно жестким, ведь решено вернуть к учебе сразу всех учеников, без предполагавшихся ранее постепенных этапов от младших школьников к более старшим.