Минск, , 19:07 — REGNUM В Белоруссии супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, дадут возможность на одну бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сегодня, 18 мая. сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Сообщается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». В этом указе, в частности, сказано, что супружеским парам, вкоторых возраст супруги не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Процедура заработает с 1 января 2021 года.

Этот же указ предусматривает некоторые другие меры социальной поддержки. Так, с 1 января 2021 года женщинам, родившим четырех детей. засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Общий срок такого отпуска не может превышать 12 лет. При этом таким женщинам трудовые пенсии могут быть назначены при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее десяти лет.