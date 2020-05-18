Рим, , 19:02 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 18 мая, в Италии умерли 32 007 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 99, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

В последний раз столь низкий показатель фиксировался 7 марта. Накануне, 17 мая, количество умерших выросло на 153.

Выздоровели 127 326 человек, за день этот показатель увеличился на 2150 (днем ранее — на 2366).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 451 (днем ранее — на 675). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 225 886. В настоящее время заражены 66 553 человек — на 1798 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около трёх недель.