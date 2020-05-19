Иерусалим, , 00:01 — REGNUM С наступлением лета карантинные правила станут особенной обузой для тех, кто окажется под воздействием летней жары. О том, как совместить ношение маски с повышением температуры воздуха, рассказывает доктор Итай Галь в израильском издании Ynet.

Накануне лета рекомендации медиков особенно актуальны и могут оказаться критически важны для тех, кто не переносит жару. Вот что следует предпринять тем, кто не хочет нанести вред своему здоровью: выбирать маску из легкой ткани, следить, чтобы маска подходила по размеру и форме, вовремя менять маски.

Последнее особенно важно в жару, ведь маска может пропотеть, утратив свои защитные свойства и принося лишь дополнительные неудобства. Также израильтянам рекомендуют отдавать предпочтение «настоящим» маскам с завязочками, которые лучше подходят для жары, чем те, которые крепятся за уши обладателя.