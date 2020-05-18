Стокгольм, , 18:57 — REGNUM Статистика смертности за апрель текущего года в Швеции является самой высокой для страны за почти 30-летний период, сообщает 18 мая Интерфакс со ссылкой на данные шведского Национального института статистических данных.

По информации этого учреждения, за апрель 2020 года в Швеции умерло больше людей, чем за тот же период любого из последних 27 лет.

В частности, в апреле 2020 года в Швеции умерли 10,4 тыс. человек. Такое число можно сравнить только с декабрем 1993 года, когда в Швеции скончалось 11 тыс. человек во время эпидемии сезонного гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция в отличие от большинства европейских стран, не вводила режим ограничений из-за пандемии коронавируса.

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