Киев, 18 мая 2020, 18:57 — REGNUM Численность населения Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 41 млн 830,6 тыс. человек, сообщила 18 мая украинская государственной службы статистики.
Согласно источнику, за январь-март текущего года численность населения Украины уменьшилась на 71,8 тысяч, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ведомство отмечает, что количество умерших на Украине традиционно существенно превышает количествоо рожденных: на 100 умерших — 47 рожденных.
Украинские СМИ отмечают, что согласно официальной статистике, за январь-март прошлого года численность населения страны уменьшилась на 73,7 тысяч человек.
ИА REGNUM напоминает, что в начале мая экс-министр правительства (работал в предыдущем составе кабмина) Дмитрий Дубилетопубликовал сравнительную статистику смертности на Украине за январь-апрель с 2013 г., отметив, что показатели текущего года, несмотря на эпидемию коронавируса, самые низкие за 7 лет.