Мадрид, , 18:57 — REGNUM В Испании за последние сутки скончались 59 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 18 мая министерство здравоохранения страны.

Как уточняется, общее подтверждённых случаев летального исхода пациентов с COVID-19 возросло до 27 709.

Сообщается также, что за сутки в стране зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 231 606 человек.

Напомнми, днём ранее в Испании скончались 87 пациентов с коронавирусом, а также был выявлен 421 новый случай заражения.