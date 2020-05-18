Пекин, , 18:32 — REGNUM Американское агентство Bloomberg утверждает, что на северо-востоке Китайской Народной Республики 108 млн граждан Китая попали под карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Bloomberg ссылается на свои источники.

По данным агентства, речь идет о провинции Цзилинь (Гирин), которая расположена в Маньчжуирии и граничит с КНДР и Россией. Утверждается, что в регионе зафиксированы всего 34 случая COVID-19, однако власти решили ввести ограничительные меры.

Так, по данным Bloomberg, в провинции Цзилинь остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы и введен режим самоизоляции. Местные жители в замешательстве — они считали что коронавирус в Китае побеждён, утверждает агентство.

Уточняется, что вспышка пришлась на городской округ Шулань.

Власти Китая пока никак не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса началась с китайского города Ухань, расположенного на реке Янзцы. Первые случаю COVID-19 были зарегстрированы в самом конце 2019 года.