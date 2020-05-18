Подгорица, , 18:23 — REGNUM В течение 14 дней в Черногории не было выявлено новых случаев коронавируса, сообщил 18 мая институт общественного здравоохранения.

Около 100 тестов проводится каждый день, но все они негативные. В стране выздоровели 311 человек, четверо еще болеют COVID-19. Всего с момента первого случая выявили 324 позитивных теста на коронавирус. Умерли от COVID-19 девять человек.

В институте заявили, что требуется 28 дней без новых случаев, чтобы объявить конец эпидемии в стране.