Архангельск, , 16:45 — REGNUM Перевозчики ТКО в Архангельской области обвинили регионального оператора и его генподрядчика в мошенничестве и заявили о готовности приостановить свою деятельность. Как сообщили ИА REGNUM в компании «Экосинтез», с завтрашнего дня вывоз мусора может быть прекращен в Архангельске, Новодвинске, Вельске, Каргополе и других муниципальных образованиях области.

Мусорная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

В открытом обращении врио губернатора Александру Цыбульскому перевозчики пожаловались на то, что 4 месяца работы в регионе их подвели к банкротству. Виновником своего бедственного положения перевозчики считают оператора и его генподрядчика — московскую фирму «ЭкоПрофи».

"Региональным оператором и его генеральным подрядчиком ООО «ЭкоПрофи» продолжает реализовываться схема по присвоению средств честно работающих местных перевозчиков. Включаясь в мусорную реформу, мы полагали, что это серьезный государственный проект, а на деле происходит то, что на вверенной вам территории Архангельской области реализуется схема вывода практически всего объема собранных с населения региональным оператором средств через организацию ООО «ЭкоПрофи», фактически не принимающую участия в вывозе отходов […] Транспортируя отходы в течение 4,5 месяца, не получая должной оплаты за надлежащим образом оказанные услуги, мы истощили свои финансовые и материальные ресурсы, что повлекло за собой неспособность должным образом исполнять обязанности перед населением Архангельской области по вывозу ТКО, перед бюджетом и кредиторами. Мы уже находимся на грани банкротства», — сказано в обращении.

Перевозчики требуют, чтобы региональный оператор в полном объеме произвел оплату оказанных перевозчиками услуг. Кроме того, они настаивают на заключении прямых договоров с перевозчиками на транспортирование ТКО, без участия «ЭкоПрофи».

Добавим, что из-за отсутствия финансирования с 14 мая была приостановлена перевозка ТКО в Котласе и Котласском районе.

«Сейчас ООО «ЭкоПрофи» неожиданно нашло деньги, чтобы заплатить за аренду спецтехники для вывоза ТКО на территории города Котласа, чтобы погасить задолженность перед действующим перевозчиком ООО «Экосинтез» для бесперебойной работы, они денег не нашли», — сообщили ИА REGNUM в «Экосинтез».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что фирма «ЭкоПрофи» вызывает сомнения, в открытом обращении губернатору Архангельской области Игорю Орлову члены Ассоциации операторов твердых коммунальных отходов заявили еще в декабре 2019 года. Однако фирма все-таки начала работать посредником в сборе платежей с населения.

Напомним, региональный оператор «ЭкоИнтегратор» начал работать в Архангельской области с начала 2020 года.