Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Кассационный суд в Краснодаре пересмотрел судебные решения, принятые Ленинским районным судом Ростова-на-Дону и Ростовским областным судом по мере пресечения министру здравоохранения Дона Татьяне Быковской. Постановление об отказе в продлении домашнего ареста чиновнице отменено.

«Пока состоялось решение кассационного суда, где была оглашена резолютивная часть постановления, и она говорит о том, что постановления [донских судов] отменены. Пока можем сказать, что мы к такому не были готовы, были уверены в том, что решения судов будут признаны законными. По каким основаниям они были отменены и что там послужило причиной — будем разбираться. В любом случае, продлевать в данной ситуации уже нечего», — цитирует «Интерфакс» адвоката подследственной Павла Лапшова.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Быковская вместе с заместителем главы донского минздрава Станиславом Беседовским, задержанные силовиками в конце ноября 2019 года, являются фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Ленинский районный суд отпустил подследственную из-под домашнего ареста. Ростовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, которая пыталась оспорить решение суда первой инстанции.

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