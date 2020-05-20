Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM Архангельская область отправила на фронт 270 тыс. человек. Более 90 жителей региона были удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них — дважды. 13 воинов награждены орденом Славы трёх степеней.

В годы Великой Отечественной войны Архангельская земля приняла более 100 тысяч человек, производственные мощности сотен предприятий, на которых работали женщины и дети. Архангельск стал основным портом, через который на фронт шла помощь от союзников Европы и Америки. Архангельские медики почти из 69 тыс. раненых возвратили в строй почти половину солдат и офицеров.

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