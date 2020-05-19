Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM Свыше 710 тысяч жителей Башкирии ушли на фронт в годы войны. Знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия прошла от Дона до Эльбы. Первый её командир — генерал-майор Минигали Шаймуратов — стал национальным героем Башкирии. 200 тыс. уроженцев Башкирии награждены орденами и медалями, 278 красноармейцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 35 бойцов стали полными кавалерами ордена Славы.

В Башкирии продолжали работу более ста промышленных предприятий и десятки заводов. Осенью 1941 года в Уфу был эвакуирован исполнительный комитет Коммунистического интернационала — Коминтерна, члены которого вели антифашистские радиопередачи.

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