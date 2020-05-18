Нур-Султан, , 15:14 — REGNUM Медики выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом в Алма-Ате. Об этом 18 мая заявил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев на брифинге.

По его словам, в больницах города продолжают лечение 40 детей, у которых выявили коронавирус. Общее число выявленных случаев заражения в Алма-Ате достигло 1848. В стационарах остаются 929 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в Казахстане выявили 6440 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3373 человека, скончались 34 пациента.