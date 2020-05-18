Сухум, , 15:07 — REGNUM Совещание по подготовке к курортному сезону провел глава МЧС Абхазии Лев Квициния. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Министр поручил подчинённым выработать тесное взаимодействие с главами районов, которые являются ответственными за обеспечение безопасности на курортах.

«Исходя из ситуации по нераспространению коронавируса, глава МЧС Абхазии указал на важность своевременного принятия мер по обеспечению безопасности граждан республики и приезжающих гостей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также Квициния отметил, что в МЧС должны быть готовы к курортному сезону, вне зависимости от того, когда будет дан его старт.

Напомним, на фоне роста числа случаев обнаружения зараженных коронавирусом в Абхазии президент республики Аслан Бжания принял решение продлить в стране действие карантинных мер до 1 июня.

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