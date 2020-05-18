Женева, Швейцария, , 14:58 — REGNUM Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принадлежит руководящая роль в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, этот тезис намерена зафиксировать Всемирная ассамблея здравоохранения 18 мая на 73-й ежегодной сессии. Проект резолюции опубликован на сайте ВОЗ.

Документ поддержали около ста государств, его соавторами выступили Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индия, Япония, некоторые европейские, латиноамериканские и африканские страны.

Из проекта резолюции следует, что сессия «признает ключевую руководящую роль ВОЗ и фундаментальную роль системы ООН в деле активизации и координации» глобальных мер, отвечающих на пандемию коронавируса. В нём также присутствует призыв ко всем странам сотрудничать ради сдерживания пандемии, её ограничения и смягчения последствий.

Участниками Всемирной ассамблее здравоохранения — руководящего органа ВОЗ являются представители 194 государств.

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