Киев, , 15:01 — REGNUM Украинский ученый, автор учебника географии для 8-го класса, профессор Петр Масляк пожаловался, что против него осуществляется «спланированная акция».

Об этом он заявил через социальные сети, комментируя скандал вокруг учебника.

ИА REGNUM напоминает, что возмущение общественности вызвал тезис Масляка и его соавторов о том, что предки множества европейских народов (испанцев, французов, португальцев и др.) могли когда-то выйти из Галичины — региона на западе Украины. Такой вывод ученый сделал на основании того, что Франция ранее называлась Галлия, а в современной Испании есть провинция Галисия. Ситуация широко обсуждалась в СМИ 16 мая, а на следующий день, 17 мая, минобразования удалило с официального сайта электронную версию учебника. Судьба «бумажных» книг пока остается неясной.

Масляк в своем комментарии подчеркивает, что благодаря его работе впервые в истории Украины «правда об Украине, хотя и в очень ограниченном тираже» дошла непосредственно в школу, детям, их родителям и учителям.

«Теперь нашим заклятым врагам становится страшно. Они привыкли веками не только убивать нашу нацию физически, а и зомбировать тех, кто выжил, московской ложью, лукавством и фарисейством», — заявил профессор.

Официальных комментариев от министерства образования относительно этой ситуации пока не последовало.