Это моя война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM В годы войны Удмуртия направила в Красную армию, по разным оценкам, от 260 до 364 тыс. человек. Около 133 тыс. из них не вернулись домой. Боевыми орденами и медалями были удостоены около 70 тыс. уроженцев республики, принимавшие участие в битвах под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, освобождавшие Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию. 98 солдат были удостоены звания Героя Советского Союза.

В период с 1942 по 1945 методом народной стройки была построена железная дорога Ижевск — Балезино, имевшая стратегическое значение.

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