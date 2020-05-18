Тегеран, , 14:42 — REGNUM Как минимум 16 тысяч освобожденных на время из-за пандемии коронавируса заключённых в Иране не вернутся в места отбытия ими наказания, так как за это время закончатся сроки их заключения. Об этом 18 мая рассказал глава Организации государственных тюрем Ирана Асгар Джахангир, его слова приводит агентство ISNA.

«У 16 тыс. заключенных, воспользовавшихся отпуском, за это время истекают сроки заключения. Больше в тюрьму они не вернутся», — заявил Джахангир.

При этом решение о временном освобождении из заключения для некоторых из отбывающих наказание было принято иранскими властями в начале марта текущего года. Тога подчеркивалось, что это решение принимается таким образом, чтобы не была создана опасность для общества.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что иранский парламент в ходе открытого заседания принял закон «О противодействии враждебным действиям Израиля», предусматривающий создание виртуального посольства в Иерусалиме, которое признаётся иранской стороной столицей Палестины.