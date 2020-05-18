Москва, , 14:40 — REGNUM Люди, страдающие аллергическими заболеваниями, не подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ, академик РАН Рахит Хаитов.

«Пациенты с аллергическими заболеваниями, как правило, не подвержены большему риску развития коронавирусной инфекции и более серьезным осложнениям COVID-19, чем население в целом», — цитирует Хаитова пресс-служба ведомства.

По его словам, исключение могут составить лишь люди, страдающие астмой «с недостаточным контролем».

Хаитов отметил необходимость сохранить контроль у пациентов с бронхиальной астмой, и призвал «продолжить, а при необходимости — увеличить дозу ингаляционных кортикостероидов и комбинированных препаратов».

Специалист рассказал, что аллергикам необходимо поменьше находиться на улице в дни с максимальной концентрацией пыльцы в воздухе, почаще промывать нос и исключить продукты, которые могут вызвать перекрестные аллергические реакции. Также он посоветовал не принимать сосудосуживающие препараты дольше недели и при необходимости принимать антигистаминные средства нового поколения.