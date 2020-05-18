Москва, , 14:30 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но рост заболеваемости остановлен. Об этом 18 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

«По самым осторожным оценкам, динамика позитивная. Всё больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой», — заявил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Глава правительства считает результат итогом планомерной работы и режима строгой самоизоляции, что позволило не допустить в РФ взрывного роста заболеваемости.

По его словам, сегодня, «по объективным показателям ежедневного мониторинга», некоторые регионы страны готовы к постепенному смягчению ограничительных мер.

«В общей сложности это 27 субъектов Федерации», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что показатель распространения вируса там не превышает единицы, а половина «ковидных» коек свободны. При этом важно наличие высокого уровня проведения тестирований.