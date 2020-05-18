Москва, , 14:33 — REGNUM Неизвестные сообщили о минировании около десяти медицинских учреждений в Москве. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Телефонный террорист

В частности, злоумышленники рассказали о минировании перинатального отделения городской клинической больницы № 24 и инфекционной клинической больницы № 1, в которой лечат пациентов с коронавирусом.

При этом медицинские учреждения продолжают работать в штатном режиме. Эвакуация пациентов и персонала не проводится. На место уже прибыли кинологи для проверки зданий.

Официальной информации по ситуации пока нет.

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