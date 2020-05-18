Москва, , 14:23 — REGNUM В России ситуация с пандемией коронавирусной инфекции стабилизировалась, однако опасность распространения заболевания сохраняется по всей стране. Об этом сегодня, 18 мая, в ходе видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается непросто. Путин поручил проанализировать ситуацию с оказанием медицинской помощи в республике и потребовал как можно быстрее решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей.

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Добавим, что в совещании принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба на 18 мая, за последние сутки в России выявлено 8926 заразившихся коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны. Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 290 678. Более 70,2 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 2722 человека скончались, в том числе 91 пациент за последние сутки.

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