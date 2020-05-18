Москва, 18 мая 2020, 14:14 — REGNUM В рамках акции #МыВместе Молодежка ОНФ продолжает оказание адресной помощи коллективам медицинских клиник и больниц. Везде волонтеры и добровольцы помогают по-разному. В одних регионах медицинский персонал больниц, работающих с короновирусными больными обеспечивают средствами индивидуальной защиты, бесплатными обедами и продуктовыми наборами, в других — довозят из дома на работу или после смены домой.
В 69 регионах страны МолодежкаОНФ сформировала группы оперативного реагирования для помощи коллективам больниц, в которых идет перепрофилирование корпусов под прием больных коронавирусной инфекцией и пневмониями.
В Липецкой области участники команды «Молодежки ОНФ» на протяжении 2 месяцев доставляют бесплатные обеды медицинским работникам Центра СПИДа, Областной инфекционной больницы, Кожно-венерологического диспансера, Интерната для пожилых и инвалидов, Станции скорой медицинской помощи и персоналу Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1. В Северной Осетии молодые люди помогают переоборудовать терапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, которое начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. А в Перми участники команды «Молодежки ОНФ» совместно с птицефабрикой «Пермская» доставляют продуктовые наборы для врачей Краевой детской клинической больницы и ГКБ № 4.
Ленинградская команда «Молодежки ОНФ» на постоянной основе передает воду, кожные антисептики, защитные маски врачам ГКУЗ ЛО «ДПБ» Ленинградской области Дружносельской психиатрической больницы, ГБУЗ «ЛОКБ» Областной клинической больницы. А в выходные участники «Молодежки ОНФ» доставили партию СИЗов в больницу города Всеволожск. 500 пар перчаток, 180 защитных костюмов и 100 респираторов: участники ленинградской команды «Молодежки ОНФ» совместно с волонтерами-медиками передали 9 коробок со средствами индивидуальной защиты врачам отделения скорой помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы.
В Республике Коми волонтеры доставляют обеды и ужины от предпринимателей г. Сыктывкар в ГБУЗ РК Корткеросскую Центральную больницу, Республиканскую инфекционную больницу, в отделение радиологии Коми Республиканской больницы, в Республиканский кардиологический и диагностический центр, Городскую больницу Эжвинского района, Сыктывкарскую станцию скорой помощи и села Выльгорт.
Саратовская команда «Молодежки ОНФ» помогает перепрофилировать Областную офтальмологическую больницу города Саратов под прием больных коронавирусной инфекцией. Ребята провели уборку и дезинфекцию корпусов, помогли в переоборудовании складских помещений, подготовили палаты для пациентов.