Москва, , 14:13 — REGNUM Темп прироста новых случаев заражения коронавирусом в России уменьшился за неделю на 23,4%, сообщила 18 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил на последний день в абсолютных цифрах — 8926 случаев», — сказала Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Она добавила, что темпы прироста по Московскому региону в целом снизились за эту неделю на 42,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено тестами 8926 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. За сутки 91 пациент с коронавирусом умер. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 3238.

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