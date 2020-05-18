Москва, , 14:10 — REGNUM В каждой стране есть официальная статистика по умершим от COVID-19. Оспаривать данные официальной статистики той или иной страны бессмысленно и нелепо, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«Россия, например, не комментирует официальную статистику США. Хотя в Америке количество смертей от COVID-19 в разы больше, чем в России. Но при этом между странами по этому показателю дикий разрыв. Количество летальных исходов в США несопоставимо с количеством в РФ.

Не может быть никаких сомнений по поводу российской статистики. Если бы и были зарегистрированные смерти, то это как-то проявилось бы. Нет ни одного разумного подтверждения публикации американских СМИ о количестве умерших от COVID-19 в России.

Америка поражает, большой процент смертности, надо заняться своим здравоохранением, а они пытаются посчитать умерших в России. В такой суперсложной ситуации для всех стран, США надо подумать о своих гражданах, и как улучшить систему здравоохранения в стране. Мой ответ американским СМИ — пусть сначала правильно посчитают свою статистику.

Мысль простая — в России есть официальная статистика, которая публикуется. Если у других источников информации есть официальные альтернативные данные, то пусть опубликуют. Не верить российской статистике абсолютно нет никаких оснований», — высказала свое мнение Дарья Кислицына.

Читайте также: Откровенная ложь FT: о смертности от COVID-19 в России