Москва, , 14:05 — REGNUM Заявления на выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет поданы на 10,7 млн детей, сообщил 18 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

Он принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

«Эта мера очень востребована. На сегодня через портал госуслуг подано более 7,5 млн заявлений на 10 млн 700 тыс. детей», — сказал Мишустин.

Он поручил министрам проконтролировать бесперебойность работы портала и обеспечить готовность к доведению выплат с 1 июня.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предоставляются на детей в возрасте от 3 до 15 лет.