Нур-Султан, , 13:58 — REGNUM В Казахстане оставят блокпосты на автодорогах между регионами и городам республики. Об этом 18 мая написал глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев на своей странице в Facebook.

По его словам, блокпосты останутся, так как эпидемиологическая ситуация в регионах разная. Султангазиев отметил, что возобновление транспортного потока между регионами может усилить распространение коронавируса. Дороги между регионами открывать пока не планируется, добавил глава комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в акимате (администрации) Алма-Атинской области заявили, что между городами и районами региона начнут снимать блокпосты.

Читайте также: В Алма-Атинской области снимут блокпосты и откроют бани