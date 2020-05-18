Манила, , 13:43 — REGNUM За прошедшие два месяца власти Филиппин освободили свыше 18 тыс. заключенных. Об этом 28 мая сообщается в заявлении Верховного суда страны.

Причиной указанного решения стала угроза распространения коронавирусной инфекции, угрожающая массовыми заражениями в пенитенциарных учреждениях государства.

В общей сложности в период с 17 марта по 15 мая 2020 года из тюрем на свободу было выпущено 18 тыс. 355 человек.

Напомним, по последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на Филиппинах достигло 12 тыс. 718 человек, за последние сутки данный показатель увеличился на 205.