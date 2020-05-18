Москва, , 13:45 — REGNUM Число перевозимых в самолётах пассажиров в период пандемии не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, при этом пассажиры должны сидеть на расстоянии друг от друга. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных 18 мая пресс-службой Роспотребнадзора.

Продажа авиабилетов, отмечают в ведомстве, должна происходить с учётом принципа социального дистанцирования. На этапе регистрации на рейс перевозчик должен исключить такую рассадку пассажиров, чтобы они занимали расположенные рядом места.

«В том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места», — уточняется в сообщении.

Кроме того, обязателен контроль температуры персонала и пассажиров, обеспечение их масками и перчатками, а также антисептическими средствами.