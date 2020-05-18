Москва, , 13:34 — REGNUM Ряд общественных пространств, таких как кинотеатры и спортзалы, будут открыты лишь после трёх этапов снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Для этого тоже написаны правила, но для того, чтобы такие места заработали, такие организации, нужно пройти все три этапа», — сказала Попова

По её словам, на первом этапе снятия ограничений будут допущены «определенные послабления» — например, занятия спортом вдвоём и прогулки по улицам вдвоём с социальным дистанцированием. На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля. Лишь на третьем этапе будут возможны прогулки, к которым привыкло большинство населения.

При всём при этом, подчеркнула Попова, на всех трёх этапах обязательным будет ношение защитных средств.