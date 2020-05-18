Ташкент, , 13:32 — REGNUM Температура воздуха в Узбекистане повысится до 35 градусов к концу недели, до 24 мая. Об этом сообщили 18 мая в пресс-службе Узгидромет.

С 20 мая в республике усилится вынос сухого теплого воздуха с юга. На территории всей страны установится жаркая ясная погода. К выходным, 23−24 мая, температура воздуха достигнет 32−35 градусов на севере и юге.

В пустынной зоне, на западе страны, ожидается до плюс 37 градусов. Превышение среднемноголетних значений составит 6−8 градусов. До 20 мая по всей территории Узбекистана ожидаются дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая власти Ташкента предупредили жителей города о надвигающейся непогоде. Синоптики предсказывают усиление ветра до 23−28 метров в секунду в некоторых регионах.

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