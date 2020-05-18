Москва, , 13:28 — REGNUM Введенные в России в связи с коронавирусом ограничения для пожилых будут сняты, как только появится возможность. Об этом 18 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что для тех, кому 65 лет и больше, режим самоизоляции сохранится до конца мая в полном объеме.

«Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сделаем это», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России подтверждено тестами 8926 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. За сутки 91 пациент с коронавирусом умер. Всего в России выявлено 290 678 случаев заражения.

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