Москва, , 13:20 — REGNUM Почти неделя прошла после заявления об отмене ОГЭ для девятиклассников в 2019/2020 году. Однако пока официальных документов на сайте Министерства просвещения РФ по этому вопросу не опубликовано. В школах также сообщили, что до сих пор не получили постановлений о правилах итоговой оценки и выдачи аттестатов за основной период обучения.

Согласно разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, для получения аттестата об основном общем образовании ОГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет. Соответствующее решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Напомним, что ОГЭ должны были давать порядка 1,5 млн учащихся 9-х классов. Как сообщал ИА REGNUM, сначала начало основного периода сдачи экзамена было перенесено на 8 июня, затем в Министерстве просвещения решили оставить лишь два обязательных экзамена, отменив два по выбору. В результате того, что ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы, экзамены решено было полностью отменить.

Домабим, что 15 мая завершился учебный год для учащихся 1−8 и 10 классов.

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Фактически те дети, которые переходят в 10-й класс, оставаясь в своих школах, могут отдыхать. Для тех, кто поступает в колледжи и техникумы, остаются вопросы — по каких критериям будут принимать — нужно ли проходить какие-то внутренние испытания.

Как отметил адвокат Виталий Ревзин, вплоть до текущего времени прием в колледжи и техникумы осуществлялся по результатам ОГЭ. Однако отмена ОГЭ оставляет лишь два способа поступления в средние специальные учебные заведения: по общему баллу аттестата и по итогам экзаменационных испытаний, проводимых в самом колледже или техникуме.

«Девятиклассникам и их родителям не стоит беспокоиться из-за возможного риска не поступления: во-первых, если учащийся получал нормальные оценки в течение учебного года, он пройдет в колледж по общему баллу аттестата, а во-вторых, если общий балл недостаточен, то учащийся всегда может сдать вступительные экзамены в самом колледже, где и проверят его реальные знания. Таким образом, если вы недовольны итоговой оценкой в аттестате за 9 класс, то необходимо поступать в колледж или техникум через вступительные испытания», — пояснил ИА REGNUM адвокат.