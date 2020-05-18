Москва, , 13:15 — REGNUM Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о работе волонтеров в период карантинных мероприятий, вызванных мировой эпидемией коронавируса:

«Хочу сказать, что ещё, наверное, лет 10 назад, когда был в Ванкувере на олимпиаде, — не думал, что волонтерское движение в России наберёт такой ход. И то, что делали ребята в Казани на Универсиаде, и в Сочи — на чемпионате мира по футболу, — это, конечно фантастика. И то, что делают сейчас волонтеры самых разных организаций, и «Лиза Алерт», и мои любимые волонтёры Победы — я сними дружу давно — заслуживает самой высокой оценки. Волонтёры — огромные молодцы!

Я и сам несколько раз принимал участие в их акциях, хочу сказать, что, действительно, волонтерское движение в стране набрало очень серьезную силу. Надо ребятам сказать огромное спасибо, я вижу реальную, огромную работу. Это касается, например, Московской области, Москвы. Это по-настоящему достойные люди, ими можно гордиться.

Даже российский президент Владимир Путин вспоминает, что первые люди, которых он встретил в знаменитой «Коммунарке», когда приехал туда с визитом, тоже были волонтёры. Глубокую признательность глава государства выразил тем людям — сотрудникам социальных служб и НКО — которые забрали себе домой людей с тяжёлыми заболеваниями, в том числе — паллиативных больных или пациентов психоневрологических интернатов. Взяли на себя невообразимый груз ответственности. Борьба с ковидом — это невидимый фронт!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, акция взаимопомощи «МыВместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают более 100 000 волонтеров, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.