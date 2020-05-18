Челябинск, , 13:08 — REGNUM В Челябинске под аптеку вырублена часть деревьев в сквере на территории Металлургического района. Об этом сообщают местные жители.

О вырубке деревьев стало известно накануне. Часть граждан возмутились произошедшим и даже собрались провести митинг.

Вопрос был поднят на оперативном совещании в мэрии города 18 мая. Вице-мэр Владимир Шамне пояснил, что разрешение на строительство аптеки было выдано застройщику осенью. Мэр Наталья Котова в свою очередь потребовала провести проверку его выдачи и отметить, если будут выявлены нарушения.