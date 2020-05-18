Кемерово, , 13:05 — REGNUM В Кемерове в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей. Об этом сообщило региональное правительство.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18:00 (время местное) 18 мая до 18:00 19 мая», — говорится в сообщении.

Режим «чёрного неба» объявлен также в Новокузнецке и Прокопьевске.

Предприятиям этих городов рекомендовали предпринять меры по сокращению выбросов до 18:00 (время местное) 20 мая.