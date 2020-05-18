Москва, 18 мая 2020, 13:02 — REGNUM Клуб «Эльбрус» провёл онлайн-встречу с финалистами третьего сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», где участники узнали о проектах сообщества. Целью встречи стало знакомство с деятельностью клуба.
В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием. В настоящее время сообщество реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 000 человек из 60-ти регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. В ноябре 2019 года состоялось второе общее собрание клуба, в рамках которого были разработаны и утверждены ценности сообщества: «Служение Родине», «Невозможное-возможно», «Один за всех и все за одного, «Открытость и прозрачность», «Честность и порядочность».
Алексей Комиссаров, генеральный̆ директор АНО «Россия — страна возможностей̆» взял приветственное слово: «Очень радостно быть сегодня с вами. Вся наша команда переживает, что пока не получилось реализовать очную встречу «Лидеров России» в рамках суперфинала конкурса. Мероприятие всегда вызывает бурю эмоций, как у участников, так и у организаторов. Мы надеемся, что наш финал состоится в очном формате, где мы все сможем встретиться. Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными, активными и ответственными жителями нашей страны. В книге Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» есть важная мысль, что надо брать на себя ответственность, искать смыслы внутри себя и транслировать их наружу, а не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам. Эти качества и проявляют настоящего лидера. Все в наших руках. Спасибо большое клубу «Эльбрус» и Татьяне Дьяконовой за объединение настоящих лидеров вместе».
Победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова рассказала участникам встречи про миссию сообщества и его цели: взаимопомощь и формирование эффективных горизонтальных связей, реализация социальных проектов на региональном и федеральном уровне, развитие лидерского потенциала через обучение и наставничество, содействие проектам президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Модератор встречи, Вероника Прищепа, победитель первого сезона конкурса, руководитель направления оценки конкурса «Лидеры России» познакомила участников с членами исполкома Клуба.
Евгения Дмитриева, победитель первого сезона конкурса, предприниматель, член Общественной палаты РФ, руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус» занимается ежегодным отбором инициатив в портфель проектов Клуба.
«В 2020 году портфель пополнился еще 3 социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». В рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи. «Доступный театр» — проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова. Мы организуем не просто просмотр спектакля, но и его разбор с участниками. Лидеров для разбора спектакля будет готовить режиссер постановки. В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации».
Александр Садовский, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», победитель первого сезона конкурса отвечает за создание сети региональных клубов для объединения на базе общих ценностей участников из регионов, в том числе полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры России».
Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго руководит блоком мероприятий клуба «Эльбрус»: «На квартальных встречах проходит посвящение новых членов клуба, презентация и отбор проектов в портфель проектов сообщества обучение участников встречи. На ежегодном собрании мы подводим итоги года, презентуем проекты на следующий год. И, конечно, наши встречи являются отличной площадкой для общения и обмена опытом членов клуба».
Проект «Деловое сообщество» — площадка для эффективного общения членов клуба по деловой тематике, направленного на обмен опытом и ресурсами, взаимную поддержку и реализацию совместных бизнес-проектов.
Кроме того, за год клуб провел семь встреч с наставниками конкурса «Лидеры России», а именно с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым, Генеральным директором ООО «Сплат Глобал» Евгением Деминым, Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Заместителем министра финансов России (ранее Министром науки и высшего образования РФ) Михаилом Котюковым, Президентом АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым, Генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и Директором института общественных стратегий, научным руководителем Московской школы управления «Сколково» Андреем Волковым.
Главной традицией клуба является восхождение на гору Эльбрус.
Максим Карпов, победитель первого сезона конкурса, управляющий партнёр NLF group отвечает за юридический блок клуба «Эльбрус».
Павел Сорокин, победитель первого сезона конкурса, заместитель Министра энергетики РФ отвечает за IT-проекты клуба «Эльбрус». Его основным проектом внутри Клуба является социальная сеть «Вертикаль» для взаимодействия участников конкурса «Лидеры России» и сайт клуба «Эльбрус», который был запущен в этом году.