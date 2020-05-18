Москва, , 13:02 — REGNUM Клуб «Эльбрус» провёл онлайн-встречу с финалистами третьего сезона конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», где участники узнали о проектах сообщества. Целью встречи стало знакомство с деятельностью клуба.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали клуб с одноименным названием. В настоящее время сообщество реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 000 человек из 60-ти регионов страны. В экосистеме клуба для финалистов конкурса есть возможность масштабировать свои социальные проекты, получать опыт у наставников конкурса, участвовать в новых образовательных программах, а также обмениваться идеями и ресурсами на нетворкинговых встречах. В ноябре 2019 года состоялось второе общее собрание клуба, в рамках которого были разработаны и утверждены ценности сообщества: «Служение Родине», «Невозможное-возможно», «Один за всех и все за одного, «Открытость и прозрачность», «Честность и порядочность».

Алексей Комиссаров, генеральный̆ директор АНО «Россия — страна возможностей̆» взял приветственное слово: «Очень радостно быть сегодня с вами. Вся наша команда переживает, что пока не получилось реализовать очную встречу «Лидеров России» в рамках суперфинала конкурса. Мероприятие всегда вызывает бурю эмоций, как у участников, так и у организаторов. Мы надеемся, что наш финал состоится в очном формате, где мы все сможем встретиться. Здорово, что на конкурсе нам удалось собрать людей, которые являются не только умными, талантливыми, профессиональными управленцами, но и неравнодушными, активными и ответственными жителями нашей страны. В книге Виктора Франкла «Человек в поисках смысла» есть важная мысль, что надо брать на себя ответственность, искать смыслы внутри себя и транслировать их наружу, а не поддаваться внешним событиям и обстоятельствам. Эти качества и проявляют настоящего лидера. Все в наших руках. Спасибо большое клубу «Эльбрус» и Татьяне Дьяконовой за объединение настоящих лидеров вместе».

Победитель первого сезона конкурса, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова рассказала участникам встречи про миссию сообщества и его цели: взаимопомощь и формирование эффективных горизонтальных связей, реализация социальных проектов на региональном и федеральном уровне, развитие лидерского потенциала через обучение и наставничество, содействие проектам президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Клуб развивает лидерский потенциал через обучение и наставничество. Например, обучение методологии «Сервис-дизайн», и участие в образовательной программе «Театр компетенций», фокус которой направлен на осознанность, самоорганизацию, самомотивацию и грамотную работу со своими сильными и слабыми сторонами, понимание своих зон развития и талантов, развитие лидерских компетенций с помощью театральных методик. Кроме того, мы реализуем программу «Наставничество», которая разработана для быстрого профессионального и личностного роста победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей». Они получают на год наставников из числа победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». В 2019 году было сформировано 107 пар «наставник-наставляемый» и проведено более 600 индивидуальных встреч. Один из наставляемых кардинально изменил свою жизнь: переехал из г. Ессентуки в Елабугу и теперь работает у своего наставника. Другой наставляемый со своей командой выиграл международный чемпионат Global Management Challenge и получил предложения о работе и возможность встретиться с Президентом России», — прокомментировала Дьяконова Татьяна.

Модератор встречи, Вероника Прищепа, победитель первого сезона конкурса, руководитель направления оценки конкурса «Лидеры России» познакомила участников с членами исполкома Клуба.

Евгения Дмитриева, победитель первого сезона конкурса, предприниматель, член Общественной палаты РФ, руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус» занимается ежегодным отбором инициатив в портфель проектов Клуба.

«В 2019 году Клуб реализовал 3 социальных проекта: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа» и «Финансовая грамотность». Самым масштабным проектом являются «Уроки Лидерства». Площадкой для проведения мастер-классов стали детские лагеря, школы и вузы. Проект охватил более 19 000 молодых людей в 60 регионах России. Самый масштабный урок прошел в «Орленке», Вероника Прищепа выступила перед 600 школьниками. Профориентационный проект «Моя родная школа» поддержали и наставники конкурса. Свои школы с мастер-классом посетили Михаил Мишустин, Максим Орешкин и 89 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». 50 мастер-классов прошло в рамках проекта «Финансовая грамотность», — поделилась Евгения Дмитриева.

«В 2020 году портфель пополнился еще 3 социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо». В рамках проекта «Боевая слава» проводятся уроки «Памяти и Славы», на которых дети узнают, как они могут воссоздать историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи. «Доступный театр» — проект, где лидеры посетят детские лагеря и дома престарелых с записью постановки «Женитьба» театра Олега Табакова. Мы организуем не просто просмотр спектакля, но и его разбор с участниками. Лидеров для разбора спектакля будет готовить режиссер постановки. В проекте «Делай чудо» лидеры проводят обучающие занятия, арт-терапию, мастер-классы и праздники для онкобольных детей в отделениях химиотерапии и реабилитации».

Александр Садовский, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», победитель первого сезона конкурса отвечает за создание сети региональных клубов для объединения на базе общих ценностей участников из регионов, в том числе полуфиналистов и финалистов конкурса «Лидеры России».

Олег Жданеев, победитель первого сезона конкурса, руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК Минэнерго руководит блоком мероприятий клуба «Эльбрус»: «На квартальных встречах проходит посвящение новых членов клуба, презентация и отбор проектов в портфель проектов сообщества обучение участников встречи. На ежегодном собрании мы подводим итоги года, презентуем проекты на следующий год. И, конечно, наши встречи являются отличной площадкой для общения и обмена опытом членов клуба».

Проект «Деловое сообщество» — площадка для эффективного общения членов клуба по деловой тематике, направленного на обмен опытом и ресурсами, взаимную поддержку и реализацию совместных бизнес-проектов.

Кроме того, за год клуб провел семь встреч с наставниками конкурса «Лидеры России», а именно с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым, Генеральным директором ООО «Сплат Глобал» Евгением Деминым, Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Заместителем министра финансов России (ранее Министром науки и высшего образования РФ) Михаилом Котюковым, Президентом АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым, Генеральным директором — председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и Директором института общественных стратегий, научным руководителем Московской школы управления «Сколково» Андреем Волковым.

Главной традицией клуба является восхождение на гору Эльбрус.

«В 2018 году группа победителей конкурса решила покорить самую высокую точку России и Европы — гору «Эльбрус». В 2019 году группа победителей второго сезона конкурса, не только покорила Эльбрус, но и спасла школьника Игоря, который оторвался от своей группы и потерялся в горах. В этом году пришла очередь финалистов третьего сезона конкурса покорять не только конкурсные, но и природные вершины. После нашей встречи вы получите письмо с регистрацией для отбора в число участников восхождения. В мае мы начинаем подготовку. Желающим необходимо будет сдать нормативы, для отбора в итоговый список участников. Помимо самого восхождения, мы планируем организовать проведение уроков «Памяти и славы» в школах Приэльбрусья. Вы также можете подать заявку на участие в данной акции, она будет проходить одновременно с восхождением», — отметил Олег Жданеев.

Максим Карпов, победитель первого сезона конкурса, управляющий партнёр NLF group отвечает за юридический блок клуба «Эльбрус».

Павел Сорокин, победитель первого сезона конкурса, заместитель Министра энергетики РФ отвечает за IT-проекты клуба «Эльбрус». Его основным проектом внутри Клуба является социальная сеть «Вертикаль» для взаимодействия участников конкурса «Лидеры России» и сайт клуба «Эльбрус», который был запущен в этом году.