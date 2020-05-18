Джакарта, , 13:02 — REGNUM Отель Aston в Джакарте нарушил правила крупномасштабных социальных ограничений и заплатит штраф в размере 25 млн рупий, сообщает Detik.

Известно, что в период пандемии отель проигнорировал введенные правительством ограничения, открыв ресторан, и выплатит административный штраф в размере 25 млн рупий ($1675).

В Индонезии гостиницам и отелям разрешено размещать постояльцев, но любые другие услуги, включая открытие ресторана, запрещены в соответствии с санитарным протокол, введенном из-за вспышки эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-концерт по сбору средств для помощи пострадавшим от COVID-19, проведенный правительством Индонезии, помог собрать около $268 тысяч.

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