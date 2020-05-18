Москва, , 13:01 — REGNUM В информации американских СМИ о заниженных данных об умерших от COVID-19 в России речь вообще идет не про статистику. Это банальная манипуляция, в первую очередь рассчитанная на американского обывателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Обращу внимание, что США, несмотря на то, что это «светлый град на холме», ведущая экономика мира, «главная страна», чуть ли не хуже всех стран выходит из пандемии коронавируса. В стране самые тяжелые в мире показатели по смертности. Причём о проблемах американского здравоохранения говорят давно.

А Россия показывает прекрасные результаты профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом, они были предприняты заранее, вовремя, не жалея денег и времени. На протяжении многих лет теми же самыми американскими СМИ Россия позиционировалась как «разорванная в клочья бензоколонка». Нынешние заявления американских СМИ выглядят неприемлемо. Но в этом и логика всех публикаций, которые построены специально для американцев по принципу «конечно же, русские врут».

При самом глубоком анализе публикации СМИ США о количестве умерших от COVID-19 сразу понятно, о чем идет речь. Во-первых, смерть скрыть невозможно. Есть определенные классификаторы ВОЗ по типам смертей (кардиология, ДТП, инфекция и т. д.). Но человек может умереть от ДТП, при этом анализ может показать наличие COVID-19. В этом случае и кроется двойное толкование.

Во-вторых, те цифры, на которые ссылаются американские СМИ, пытаясь манипулировать мнением своих граждан, — это цифры Мосстата, когда неделю назад, сразу после майских праздников, он показал смертность в Москве и она оказалась несколько выше, чем в прошлом году и позапрошлом году.

Но отмечу, что это не рост смертей от COVID-19. Рост смертности связан с тем, что Москва растет на 700−800 тыс. человек в год, то есть существенный прирост по количеству населения. Это первое.

Второе. Естественно, в условиях пандемии коронавируса оголяются другие медицинские фронты, то есть все борются с коронавирусом и меньше внимания остается на другие медицинские направления, в первую очередь на кардиологию. Самая высокая смертность в мире именно от инсультов и инфарктов.

А в нынешней ситуации повышенная нервозность граждан провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и, соответственно, смерть. Это цена, которую Россия платит за успешную борьбу с коронавирусом. К сожалению, это так.

Важный тезис — публикация СМИ США — это только первая серия, то есть это многоуровневая задача. Первый уровень — это общественное мнение накануне выборов в США, и они уже отработали его данной публикацией.

Второй уровень — через какое-то время, опираясь на эти публикации, будет своего рода шантаж, когда встанет вопрос об открытии границ после пандемии, — «русские врут, поэтому границы открывать не будем».

Предполагаю, что американцы будут давить на определенную часть людей внутри России, тех, кто физически и психологически зависим от перемещений между странами», — высказал свое мнение эксперт.

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