Самара, , 13:04 — REGNUM Женщина, страдающая несколькими хроническими заболеваниями, скончалась от COVID-19 в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, у умершей пациентки 56-и лет болели почки, а также были зафиксированы заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким образом, от COVID-19 в регионе умерло десять человек.

Всего за минувшие сутки было выявлено 66 носителей этого вируса. Из них 22 — в Самаре, 17 — в Тольятти, 11 — в Сызрани. А всего в области зафиксировали 1503 факта заражения этой инфекцией.

44 пациента выявили с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, а 22 — при эпидемиологическом обследовании.

При этом 322 пациента полностью победили вирус. На учете у врачей находятся 505 граждан.