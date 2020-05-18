Екатеринбург, , 13:01 — REGNUM Шарташский лесопарк в Екатеринбурге откроют для посещения уже с 19 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Пускать в парк будут всех. Посетителей просят носить маски и надевать перчатки, а также пользоваться дезинфицирующими средствами.

Кроме того, на территории лесопарка запрещено разводить костры — в регионе введён противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разрешили гулять и заниматься спортом в парках и скверах.

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