Грозный, , 12:59 — REGNUM Самое большое число выздоровевших от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе отмечается в Чечне. В этой республике, по данным федерального оперативного штаба на 18 мая, излечились уже свыше 60% заразившихся коронавирусной инфекцией.

Также большой процент выздоровевших отмечен в Дагестане — более 52%, и в Северной Осетии — свыше 48%. Наименьшее число пациентов с коронавирусной инфекцией, выписанных после лечения, зафиксировано в Кабардино-Балкарии и Ингушетии — по 23%.

В Ставропольском крае число выздоровевших превысило 34%, в Карачаево-Черкесии численность излечившихся приближается к 28%.

Между тем наибольшее количество смертельных случаев в СКФО от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Ингушетии — 35. На Ставрополье зафиксировано 28 летальных исходов, в Дагестане — 29.

Самый низкий показатель смертности в Карачаево-Черкесии, где скончались за все время четверо пациентов, и в Кабардино-Балкарии — семеро.