Ташкент, , 12:57 — REGNUM Пассажиры самолетов и поездов в Узбекистане обязаны предъявить справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Об этом 18 мая заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков на пресс-конференции.

По его словам, стоимость одного анализа составляет 224 тыс. сумов ($22). Всем остальным гражданам Узбекистана тесты назначают бесплатно, пояснил Отабеков. Он уточнил, что тесты можно сдать в центрах санитарного-эпидемиологического благополучия.

Напомним, с 18 мая в четырех городах Узбекистана возобновили воздушное сообщение. Кроме того, в Самарканде, Навои, Бухаре и Карши запустили скоростной поезд «Афросиёб».

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